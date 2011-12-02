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На аукцион выставлен фармацевтический завод в Ольгино
Сегодня, 14:18
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На аукцион выставлен фармацевтический завод в Ольгино

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Торги состоятся 30 июля.

На аукцион выставили фармацевтический завод в Ольгино. Он находится на территории индустриального парка "Конная Лахта". Желающие принять участие в аукционе должны подать заявку до 28 июля. Об этом сообщили на портале "Нева.Тудей"

Покупатель получит помещения площадью 20,4 тыс. квадратных метров. Кроме того, он станет владельцем земельного участка, площадь которого составляет 2,3 га. 

Торги состоятся 30 июля по голландской схеме – на понижение. Начальная цена составила 3 млрд рублей. 

Завод является действующим. Мощность предприятия составляет 1,1 млрд таблеток в год.

Ранее мы писали, что помещения Апраксина Двора намерены сдать в аренду через торги.

Фото: Pxhere

Теги: аукцион, ольгино, фармацевтический завод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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