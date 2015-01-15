Темпы реконструкции тепломагистралей в Петербурге вырастут втрое

За предыдущий год отремонтировано 19,3 километра трубопроводов крупного диаметра.

В 2025 году темп ремонта магистральных теплосетей на проблемных участках увеличится в три раза, пишет spb.aif.ru, ссылаясь на губернатора Петербурга Александра Беглова.

Последние годы отмечены проведением ряда значительных проектов по модернизации теплоисточников, магистральных и квартальных теплосетей. Благодаря усилиям города выполнено поручение президента – все котельные переведены на экологически чистое топливо. Кроме того, город недавно принял на баланс новые инфраструктурные объекты. Основная задача сейчас – обновить ключевые проблемные участки магистральных трасс, обеспечивающих тепловой ресурс десяткам тысяч семей. Сочетая тарифы и бюджетные инвестиции, мы планируем увеличить объем ремонтных работ в три раза.

За предыдущий год отремонтировано 19,3 километра трубопроводов крупного диаметра. В 2025 году начнется реконструкция и продолжение работ на 63 километрах теплосетей, что обеспечит надежное отопление и горячую воду более шести тысячам зданий — жилым домам, образовательным учреждениям, медицинским центрам и социальным объектам.

В текущем году уже реализуется или готовится к запуску 30 масштабных проектов по обновлению магистралей, обеспечивающих теплом и горячим водоснабжением два миллиона горожан. Основные работы затронут следующие административные округа: Адмиралтейский, Центральный, Кировский, Красносельский, Калининский, Василеостровский, Выборгский, Приморский, Московский, Красногвардейский, Невский и Пушкинский районы. Например, компания "Теплосеть Санкт-Петербурга" уже начала реконструкцию участка длиной 2320 метров тепломагистрали "Рылеевская", которая обеспечивает теплом 20 тысяч жителей Центрального района.

Работы организованы поэтапно: сначала прокладывается временная линия подачи тепла, затем идет замена основного трубопровода с последующей реставрацией придомовой территории. Помимо магистрали "Рылеевская", специалисты уже приступили к ремонту участков "Куйбышевская", "Автовская", "Полюстровская", "1-я Синопская", "1-я Главная" и сети "Кораблестроителей". Планируется, что в 2025 году начнётся обновление магистралей "Пороховская", "2-я Южная", распределительной сети улиц 10-11 линий и 6-7 линий Васильевского острова.

Фото: Государственная административно-техническая инспекция Петербурга