Петербуржцам напомнили, как не попасться на удочку мошенников

Если позвонили "сотрудники банка", то нужно просто положить телефон, не отвечать мошенникам.

Многие знают о распространенных уловках телефонных мошенников, однако каждый день множество людей попадаются на них. Один из "популярных" типов мошенников – сотрудники банка или службы безопасности. Финансовый консультант Елена Феоктистова рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", как не попасться на удочку таких мошенников.

Если позвонили "сотрудники банка", то нужно просто положить телефон, не отвечать мошенникам, после этого позвонить по номеру, указанному на банковской карте.

По словам финансового специалиста, настоящие сотрудники банка могут звонить в рекламных целях или если вы подавали заявку на кредит. При этом сотрудники службы безопасности не звонят никогда, это мошенники.

Недавно банковские мошенники лишили артиста Мариинки почти двух миллионов рублей.

Фото: pexels