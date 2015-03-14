Банковские мошенники лишили артиста Мариинки почти двух миллионов рублей

Изначально мужчине по телефону сообщили о попытке перевода денег с его карты и попросили одобрить перевод.

Артист Мариинского театра отдал банковским мошенникам почти 2 миллиона рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчине по телефону сообщили о попытке перевода денег с его карты и попросили одобрить перевод, он ответил отказом. После этого ему позвонил якобы сотрудник банка и узнал у него коды их смс. Через некоторое время пострадавший заметил пропажу почти 50 тысяч рублей. После этого артисту Мариинки позвонили из "полиции" и предложили перевести деньги на сторонние счета для их сохранности.

В итоге артист Мариинки лишился 1,8 млн рублей.

Ранее был задержан житель Сестрорецка, подозреваемый в инсценировке похищения собственного автомобиля.

Фото: Piter.tv