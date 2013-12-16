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Задержан житель Сестрорецка, подозреваемый в инсценировке похищения собственного автомобиля
Сегодня, 13:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Задержан житель Сестрорецка, подозреваемый в инсценировке похищения собственного автомобиля

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Сотрудниками полиции было установлено, что он в декабре 2018 года получил страховую выплату в размере 1 миллиона 213 тысяч рублей.       

Задержан петербуржец, подозреваемый в инсценировке похищения собственного автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 30 сентября 2018 года обратился житель Сестрорецка. Он сообщил, что в период с 29 по 30 сентября с парковки бизнес-центра на улице Оптиков неизвестный угнал его Infinity FX37. Было возбуждено дело о краже.

В марте 2022 года в Сестрорецке в гараже был найден угнанный автомобиль. Проведенная экспертиза показала, что номер двигателя на данном автомобиле совпадает с похищенным автомобилем. 12 апреля 2022 года было возбуждено уголовное дело по части  2 статьи 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования).

Был задержан подозреваемый, который инсценировал угон своего автомобилям. Сотрудниками полиции было установлено, что он в декабре 2018 года получил страховую выплату в размере 1 миллиона 213 тысяч рублей.          

В прошлом году полиция задержала хозяина BMW, инсценировавшего угон иномарки ради страховки.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, похищение, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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