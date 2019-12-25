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Петербуржец убил ножом товарища и спрятал тело в своей квартире
Сегодня, 13:38
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Петербуржец убил ножом товарища и спрятал тело в своей квартире

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На неприятный запах полицейским пожаловались соседи.

В Парголово полицейские задержали мужчину, который запер труп приятеля в квартире. Об этом сообщила "Фонтанка" 10 июля.

Днем ранее, около восьми часов вечера, в полицию обратились жильцы дома по улице 1-го мая, которые рассказали стражам порядка о смраде, стоящем в подъезде. 

На место прибыли сотрудники МЧС и полиции, которые выяснили, из какой квартиры доносится трупный запах. Они вызвали 57-летнего хозяина жилья. Мужчина в разговоре с правоохранителями уверял, что не понимает, что происходит и списывал неприятный запах на проблемы с канализацией. 

Вскрыв квартиру, силовики обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. От полученных травм он скончался несколько дней назад. По версии следствия, убил несчастного хозяин квартиры. Мужчина нанес ему ножевые ранения и запер в доме. 

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что суд Петербурга арестовал мужчину, убившего собственную мать ножом. 

Фото: Piter.tv

 

Теги: парголово, спрятал труп в квартире, убил друга, улица 1 мая
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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