Петербуржец убил ножом товарища и спрятал тело в своей квартире

В Парголово полицейские задержали мужчину, который запер труп приятеля в квартире. Об этом сообщила "Фонтанка" 10 июля.
Днем ранее, около восьми часов вечера, в полицию обратились жильцы дома по улице 1-го мая, которые рассказали стражам порядка о смраде, стоящем в подъезде.
На место прибыли сотрудники МЧС и полиции, которые выяснили, из какой квартиры доносится трупный запах. Они вызвали 57-летнего хозяина жилья. Мужчина в разговоре с правоохранителями уверял, что не понимает, что происходит и списывал неприятный запах на проблемы с канализацией.
Вскрыв квартиру, силовики обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. От полученных травм он скончался несколько дней назад. По версии следствия, убил несчастного хозяин квартиры. Мужчина нанес ему ножевые ранения и запер в доме.
На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что суд Петербурга арестовал мужчину, убившего собственную мать ножом.
Фото: Piter.tv
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