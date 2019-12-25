Госдума приняла закон о штрафе за неуведомление военкомата при переезде

Депутаты дополнили профильную статью в КоаП.

Государственная дума России во втором, и заключительном, третьем чтении приняла закон об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за неуведомление молодым человеком военкомата при переезде. Соответствующее решение одобрено депутатами из нижней палаты парламента на пленарном заседании законодательного органа страны от 24 июня. Авторами инициативы выступила группа политиков во главе с председателем профильного комитета по обороне Андреем Картаполовым. В России будет дополнена статья 21.5 Кодекса об административных правонарушениях .

В настоящее время частью 2 статьи 21.5 установлен штраф от одной до пяти тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде. Законопроектом решается, что несообщение гражданином в установленном порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо неявка в военный комиссариат в установленный срок в случае переезда, влечет за собой наложение на нарушителя административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv