Аксаков считает, что ЦБ может снизить ключевую ставку до 17-18% к концу года

В пресс-службе Ассоциации банков России прокомментировали жесткую денежно-кредитную политику ЦБ РФ в 2025 году.

Центральный банк России 2025 году, скорее всего, примет еще несколько решений о поступательном снижении ключевой ставки. Соответствующее заявление сделал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Депутат объяснил, что к концу текущего года показатель может составлять примерно 17 или 18 процентов, так как уровень связан с замедлением темпов инфляции и начавшегося охлаждения экономической системы.

В текущем году регулятор, скорее всего, примет еще несколько решений о поступательном снижении ключевой ставки и может выйти на показатель 17-18% к концу года. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Эксперт добавил, что рост потребительских цен постепенно замедляется, хотя такое движение и остается неоднородным.Оно произошло преимущественно за счет непродовольственных товаров. В том числе тенденция сказалась на временном характере укрепления курса рубля. По мнению политика, сейчас в стране все яснее проявляются признаки охлаждения экономики.

В текущей ситуации Банк России действует рационально, минимизируя риски инфляционных скачков и сохраняя такой уровень жесткости денежно-кредитной политики, который держит под контролем рост цен и при этом не душит экономическую активность. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Госдума взялась за жалобы на банки из-за смены условий без согласия клиентов.

Фото: Piter.tv