Петербургские депутаты предложили штрафовать за рекламу интимных услуг

Поправки предлагается внести в федеральное законодательство.

ЗакС Петербурга утвердил в первом чтении поправки в законы, согласно которым полагается ответственность за распространение рекламы сексуальных услуг. Пленарное заседание прошло 7 июня в Мариинском дворце.

Депутаты от "Единой России" Павел Крупник и Денис Четырбок предложил внести изменения в федеральный закон "О рекламе" и Кодекс административных правонарушений. Штрафы за расклейку объявлений составят до 50 тысяч рублей, а для организаций — 500 тысяч.

Против поправок проголосовал только 1 депутат.

Ранее петербурженка Анжела в суде доказала, что не занималась проституцией.

Фото: Piter.tv