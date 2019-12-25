Петербурженка Анжела в суде доказала, что не занималась проституцией

Ранее девушку оштрафовали.

Петербурженка Анжела смогла оспорить решение суда предыдущей инстанции и доказать, что она была наказана по статье о занятии проституцией несправедливо. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В конце января девушку оштрафовали на 1500 тыс. рублей. По мнению мирового судьи участка №126, Анжела оказывала услуги сексуального характера за вознаграждение на улице Гастелло.

Женщину решение возмутило. Она отметила, что материалы не содержат достаточных доказательств. Кроме того, протокол об административном задержании не составлялся.

Суд указал, что в материалах нет доказательств однозначно свидетельствующих о том, что Анжела занимается проституцией на постоянной систематической основе, а она (системность) должна быть. объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истец рассказала, что хотела провести время с подругами, отдохнуть, но никому никаких услуг не оказывала и не планировала. Московский районный суд оправдал ее.

Фото: Piter.tv