В Удмуртии закрыт массажный салон, где под видом SPA-процедур оказывались интим-услуги

Полиция остановила незаконную бизнес-деятельность местных жителей.

На территории Удмуртии российские правоохранительные органы выявили массажный салон, в котором под видом SPA-процедур оказывались интим-услуги клиентам. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления МВД РФ. Специалисты пояснили, что криминальный бизнес функционировал в одном из заведений, расположенных в Индустриальном районе города Ижевска. Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии пресекли противоправную деятельность, а также задержали в помещении руководителя, его заместителя, четверых администраторов. Оперативники установили, что "массажистками" работали преимущественно молодые девушки в возрасте от 20 до 22 лет. Вместо столов комнаты были оборудованы двуспальными кроватями и джакузи, а некоторые дополнительно оснащены пилоном.

В ходе обысков полицейскими было изъято 3 ноутбука, 23 сотовых телефона, документация, банковские карты и денежные средства в сумме свыше 120 тысяч рублей. пресс-служба МВД РФ по региону

По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ. В отношении фигурантов расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа