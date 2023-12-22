В Невском районе 18-летний водитель Volkswagen въехал в ограждение

Управлявшего иномаркой госпитализировали в медицинское учреждение города с травмами средней степени тяжести.

На перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко в Невском районе вечером 29 марта произошло ДТП с участием 18-летнего водителя Volkswagen Passat. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На месте происшествия полицейские установили, что петербуржец, двигаясь по улице Крыленко, не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение, в результате чего снес четыре секции решетки. От удара водителя иномарки зажало, потребовалась его деблокировка.

Управлявшего Volkswagen Passat госпитализировали в медицинское учреждение города с травмами средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка.

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