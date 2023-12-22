  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Невском районе 18-летний водитель Volkswagen въехал в ограждение
Сегодня, 22:07
97
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Невском районе 18-летний водитель Volkswagen въехал в ограждение

0 0

Управлявшего иномаркой госпитализировали в медицинское учреждение города с травмами средней степени тяжести.

На перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко в Невском районе вечером 29 марта произошло ДТП с участием 18-летнего водителя Volkswagen Passat. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На месте происшествия полицейские установили, что петербуржец, двигаясь по улице Крыленко, не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение, в результате чего снес четыре секции решетки. От удара водителя иномарки зажало, потребовалась его деблокировка. 

Управлявшего Volkswagen Passat госпитализировали в медицинское учреждение города с травмами средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: на трассе "Скандинавия" в ДТП погиб водитель грузовика.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: водитель врезался в ограждение, дтп в невском районе
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии