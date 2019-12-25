В Пушкине потерявший сознание водитель врезался в ограждение

Пенсионеру за рулем стало плохо.

Водитель потерял сознание за рулем автомобиля в Пушкинском районе. У пенсионера случился сердечный приступ. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Инцидент произошел сегодня, 21 мая, на перекрестке Петербургского шоссе и Ленинградской улицы. Владелец иномарки резко выехал на полосу встречного движения и улетел в ограждение.

На место случившегося прибыли сотрудники скорой помощи. Пожилой житель Петербурга скончался. Тело направили в морг для установления причины смерти.

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