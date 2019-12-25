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В Пушкине потерявший сознание водитель врезался в ограждение
Сегодня, 18:33
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В Пушкине потерявший сознание водитель врезался в ограждение

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Пенсионеру за рулем стало плохо.

Водитель потерял сознание за рулем автомобиля в Пушкинском районе. У пенсионера случился сердечный приступ. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Инцидент произошел сегодня, 21 мая, на перекрестке Петербургского шоссе и Ленинградской улицы. Владелец иномарки резко выехал на полосу встречного движения и улетел в ограждение. 

На место случившегося прибыли сотрудники скорой помощи. Пожилой житель Петербурга скончался. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Ранее на Piter.tv: на Маршала Жукова из окна девятого этажа выпал пьяный петербуржец.

Фото: Pexels

Теги: авария, водитель врезался в ограждение, дтп пушкин, пожилой водитель, пушкин, сердечный приступ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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