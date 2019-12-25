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На Маршала Жукова из окна девятого этажа выпал пьяный петербуржец
Сегодня, 18:00
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На Маршала Жукова из окна девятого этажа выпал пьяный петербуржец

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Мужчина скончался до прибытия медиков.

Сорвавшийся с девятого этажа петербуржец разбился насмерть. Мужчина пытался спуститься вниз по простыням. 

По информации 78.ru, инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова в доме № 34. По предварительной информации, приятели привезли выпившего друга в квартиру и попросили отдохнуть дома, привести себя в порядок. Однако экстремал не согласился с ними и решил выйти на улицу, спустившись из окна по связанным простыням. 

По трагическому стечению обстоятельств горожанин сорвался с высоты и погиб. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти с четвертого этажа выпал двухлетний малыш.

Фото: Piter.tv

Теги: выпал из окна, проспект маршала жукова, сорвался с 9 этажа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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