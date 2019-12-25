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В Ленобласти с четвертого этажа выпал двухлетний малыш
Сегодня, 11:36
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В Ленобласти с четвертого этажа выпал двухлетний малыш

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Ребенок остался жив. Но попал в больницу в тяжелом состоянии.

Двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Подпорожском районе Ленобласти. По информации Piter.tv, инцидент произошел в поселке Вознесенье. 

Ребенка обнаружили на асфальте со множественными переломами. Его доставили в больницу. Малыш находится в тяжелом состоянии. Мать маленького пациента сотрудники полиции нашли в квартире, женщина была сильно пьяна. 

Известно, что ребенок проживает в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Семья состоит на профилактическом учете.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге отчима подозревают в сексуальном насилии над воспитанником школы-интерната.

Фото: Pexels

Теги: 2-летний малыш, выпал из окна, малыш, недосмотр матери, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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