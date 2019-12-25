В Ленобласти с четвертого этажа выпал двухлетний малыш

Двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Подпорожском районе Ленобласти. По информации Piter.tv, инцидент произошел в поселке Вознесенье.
Ребенка обнаружили на асфальте со множественными переломами. Его доставили в больницу. Малыш находится в тяжелом состоянии. Мать маленького пациента сотрудники полиции нашли в квартире, женщина была сильно пьяна.
Известно, что ребенок проживает в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Семья состоит на профилактическом учете.
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Фото: Pexels
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