На трассе "Скандинавия" в ДТП погиб водитель грузовика

Он наехал на силовое ограждение слева по ходу движения.

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на трассе "Скандинавия", сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 28 марта в полицию поступило сообщение о ДТП с грузовиком на автодороге "Скандинавия". На месте происшествия полицейскими установлено, что автомобиль Volvo FM с полуприцепом, двигаясь на 122 км автодороги "А-181 "Скандинавия" в сторону Выборга, совершил наезд на силовое ограждение слева по ходу движения.

Водитель грузовика (40 лет) скончался на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью.

В Петербурге задержали предполагаемого виновника массовой аварии на Большом Сампсониевском проспекте.

Фото: Piter.tv