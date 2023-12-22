В Петербурге задержали предполагаемого виновника массовой аварии на Большом Сампсониевском проспекте

Авария произошла 19 марта. Сотрудники полиции в ночь на 29 марта задержали разыскиваемого водителя.

Полиция нашла и задержала предполагаемого виновника массовой аварии в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 19 марта на пересечении Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов произошло столкновение пяти иномарок Volkswagen, Lexus, Mitsubishi, Jeep и Mercedes. Одна из пострадавших в этом ДТП получила тяжелые травмы, также пострадал 15-летний подросток. При этом, предполагаемый виновник ДТП, находившийся за рулем Jeep, с места происшествия скрылся. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

Сотрудники полиции в ночь на 29 марта задержали разыскиваемого водителя. Им оказался 61-летний петербуржец, индивидуальный предприниматель. Ему предъявлено обвинение по указанному уголовному делу. В ближайшее время полиция планирует ходатайствовать перед судом об аресте петербуржца.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга