На Кораблестроителей накрыли салон интимных услуг с несовершеннолетними

Услуги в нем оказывались исключительно гражданам КНР.

Бордель с несовершеннолетними накрыли полицейские на Васильевском острове. Как рассказало АН "Оперативное прикрытие", организатор притона (гражданин Китая) замаскировал интимный салон под караоке-клуб.

Полицейские 14 февраля пришли под видом клиентов в караоке-клуб на улице Кораблестроителей. Была произведена "проверочная закупка", после чего в помещение вошли правоохранители.

Задержаны организатор борделя, 34-летний гражданин Китая, а также девушки-сотрудницы: 17 летняя петербурженка, 22-летняя уроженка Вологды и две девушки 19 и 24 лет.

Открылся публичный дом 3 декабря 2024 года. Услуги в нем оказывались исключительно гражданам КНР.

Трех женщин привлекли по статье 6.11 КоАП РФ. Китаец заключен под стражу в качестве обвиняемого по уголовному делу об организации занятия проституцией.

Ранее стало известно, что на Чкаловском проспекте в помещении отеля оказался бордель.

Фото: Piter.tv