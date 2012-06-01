Кикшеринг заплатит 390 тыс. рублей петербурженке за наезд самокатчика

Студенты-медики сбили женщину и предлагали откупиться такси.

Приморский районный суд Петербурга взыскал с оператора кикшеринга "ВУШ" (бренд Whoosh) почти 390 тыс. рублей в пользу женщины, которую в августе 2023 года сбили на электросамокате. Виновниками ДТП оказались студенты, назвавшие себя будущими медиками, - они пытались скрыться и предлагали пострадавшей деньги на такси.

Инцидент произошел в августе 2023 года. Наездник на электросамокате сбил петербурженку Веронику, причинив ей травмы головы и ушибы. Очевидцы помогли задержать нарушителей, однако те отказались называть свои данные. Молодые люди заявили, что они будущие медики и им не нужна такая запись, после чего предложили пострадавшей денег на такси и попытались уехать. Только под давлением прохожих пассажирка самоката вызвала скорую помощь.

Суд взыскал с компании-оператора в пользу истицы расходы на лечение - 154 320,5 руб., компенсацию морального вреда - 200 тыс. руб., а также траты на представителя - 30 тыс. руб. Общая сумма выплат составила 384 320,5 руб. Дополнительно компания обязана оплатить госпошлину в размере 8 629 руб.

Фото: unsplash (Yiting He)