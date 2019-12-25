Погибшие ранее не были знакомы друг с другом.

В Свердловской области два человека погибли от удара молнии. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы регионального ГУ МВД. Известно, что трагедия зафиксирована в районе озера Балтым Верхнепышминского городского округа вечером 2 июля.

Тревожное сообщение в дежурную часть территориального ОВД поступило от бригады "скорой помощи" в 19:15 по местному времени (17:15 по московскому времени). На берегу водоема находились две семьи: Богдашовы и Патрушевы, ранее между собой не знакомые. Валерий Горелых, руководитель пресс-службы МВД по региону

Известно, что отдыхающим пришлось укрыться от непогоды в беседке. Туда ударила молния. Природное явление нанесло двум мужчинам травмы, несовместимые с жизнью. Один из пострадавших скончался на месте, а второго человека пыталась спасти жена, а затем - медики из скорой помощи. Известно, что жертвами стали местные жители по имени Андрей 1986 года рождения и Георгий 1988 года рождения.

При внешнем осмотре тел погибших у них обнаружены следы ожогов, характерные при ударе молнии. Тела умерших направлены на экспертизу в целях установления точной причины смерти. Александр Шульга, старший помощник главы СК РФ по региону

По факту гибели людей ведется доследственная проверка.

В коттедже в Новой Москве потушили пожар, вызванный ударом молнии.

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