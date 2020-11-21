Этой ночью в Мурино горели бытовки

Пламя охватило площадь 48 квадратных метров.

В ночь на субботу, 3 июля, во Всеволожском районе произошел пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую спасательной службы около 23:21. На место ЧП прибыли 16 сотрудников МЧС. Выяснилось, что на улице Графской горели бытовки. Пламя охватило площадь в 48 "квадратов". В 00:22 огонь потушили.

Сейчас правоохранители устанавливают причину пожара. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение после пожара на юге Петербурга. Напомним, днем 2-го июля загорелась подстанция на проспекте Космонавтов, 80/1. Площадь возгорания составила 24 кв. метра. В результате происшествия у жителей проспекта Космонавтов и Витебского проспекта пропал свет.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург