Пожар на подстанции обесточил дома в южной части Петербурга

Пожар на трансформаторной подстанции оставил без электричества жителей Московского района. Днем 2-го июля загорелась подстанция на проспекте Космонавтов, 80/1, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Площадь возгорания составила 24 кв. метра. Пожар ликвидировали за 40 минут. Сведения о пострадавших не поступали.
В результате происшествия у жителей проспекта Космонавтов и Витебского проспекта пропал свет. Специалисты "Россети Ленэнерго" сразу же приступили к работам.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в здании "Ленэнерго" на Марсовом поле откроется гостинично-досуговый комплекс.
Фото: Instagram / @rosseti_lenenergo
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все