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Пожар на подстанции обесточил дома в южной части Петербурга
Сегодня, 17:48
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Пожар на подстанции обесточил дома в южной части Петербурга

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Специалисты "Россети Ленэнерго" восстанавливают электроснабжение.

Пожар на трансформаторной подстанции оставил без электричества жителей Московского района. Днем 2-го июля загорелась подстанция на проспекте Космонавтов, 80/1, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Площадь возгорания составила 24 кв. метра. Пожар ликвидировали за 40 минут. Сведения о пострадавших не поступали. 

В результате происшествия у жителей проспекта Космонавтов и Витебского проспекта пропал свет. Специалисты "Россети Ленэнерго" сразу же приступили к работам. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в здании "Ленэнерго" на Марсовом поле откроется гостинично-досуговый комплекс. 

Фото: Instagram / @rosseti_lenenergo

Теги: ленэнерго, подстанция, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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