Пожар на подстанции обесточил дома в южной части Петербурга

Специалисты "Россети Ленэнерго" восстанавливают электроснабжение.

Пожар на трансформаторной подстанции оставил без электричества жителей Московского района. Днем 2-го июля загорелась подстанция на проспекте Космонавтов, 80/1, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Площадь возгорания составила 24 кв. метра. Пожар ликвидировали за 40 минут. Сведения о пострадавших не поступали.

В результате происшествия у жителей проспекта Космонавтов и Витебского проспекта пропал свет. Специалисты "Россети Ленэнерго" сразу же приступили к работам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в здании "Ленэнерго" на Марсовом поле откроется гостинично-досуговый комплекс.

Фото: Instagram / @rosseti_lenenergo