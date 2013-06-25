В здании "Ленэнерго" на Марсовом поле откроется гостинично-досуговый комплекс

Проектную документацию подготовило бюро "Студия 44". На работы уйдет 60 месяцев.

В историческом здании "Ленэнерго" на Марсовом поле откроется гостинично-досуговый комплекс. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

В 2016 году Главгосэкспертиза дала разрешение на современное использование исторического здания. Однако спустя некоторое в проект внесли ряд изменений и вновь отправили на экспертизу, получив отрицательное решение. Недавно Главгосэкспертиза повторно рассмотрела проектную документацию и дала положительное заключение.

Согласно проекту, в среднем дворе комплекса будет расположен атриум общей площадью 1189,80 кв.м. с ресторанами и зонами отдыха. Южный двор превратят в конференц-зал на 200 мест. Второй зал, поменьше, подготовят в лицевом флигеле по Аптекарскому переулку. Во флигелях будут расположены рестораны и спа-центры. В самом же здании планируется разместить 117 одно-, двух- и трехкомнатных гостиничных номеров и 52 многокомнатных апартамента.

Сначала на этом месте располагался дворец Елизаветы Петровны, который после смерти императрицы отошел казне, а в 1770 году был снесен. Через десять лет в здании располагался Воспитательный дом для незаконнорожденных дворянских детей. До 1948 года здание неоднократно перестраивали, после в нем разместилось предприятие "Ленэнерго".

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Фото: gge.ru