Исторические дачи в Зеленогорске превратят в гостинично-досуговый комплекс

Объем инвестиций в проект составит от 500 млн до 1 млрд рублей.

Семь зданий в Зеленогорске, в том числе объекты культурного наследия "Дом купца Елисеева" и "Дача Кинга", превратят в гостинично-досуговый комплекс. На данной территории планируется организовать гостиницу, кемпинг, культурно-развлекательные и спортивные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по инвестициям Петербурга.

Напомним, 6 мая этого года комитет опубликовал на сайте torgi.gov.ru проект концессионного соглашения. В пресс-службе отметили, что в течение 45 дней заявки об участии в конкурсе так и не поступали. В связи с чем право заключения на концессионное соглашение предоставлено инвестору-инициатору ООО "Новые пространственные решения", которое действительно 49 лет.

Ранее мы писали, что дачу Ридингера на Приморском шоссе выставят на аукцион.

Фото: citywalls.ru