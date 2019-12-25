Дачу Ридингера на Приморском шоссе выставят на аукцион

Общая площадь деревянного дома составляет 430 кв. метров.

"Дом.РФ" выставит на торги Дачу Ридингера на Приморском шоссе. Здание заберут у ФГУП "Росразмещение", узнал "Деловой Петербург". Решение принял вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Росразмещению" в качестве компенсации дадут 30% от сделки, при этом стоимость продажи пока не определена.

Ранее в деревянном домике у Финского залива располагалось общежитие работников санатория "Репино". С 2017-го года объект не эксплуатируется.

В 2017-м году дачу включили в список объектов выявленных объектов культурного наследия.

Фото: citywalls.ru