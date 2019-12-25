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Дачу Ридингера на Приморском шоссе выставят на аукцион
Сегодня, 17:05
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Дачу Ридингера на Приморском шоссе выставят на аукцион

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Общая площадь деревянного дома составляет 430 кв. метров.

"Дом.РФ" выставит на торги Дачу Ридингера на Приморском шоссе. Здание заберут у ФГУП "Росразмещение", узнал "Деловой Петербург". Решение принял вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 

"Росразмещению" в качестве компенсации дадут 30% от сделки, при этом стоимость продажи пока не определена. 

Ранее в деревянном домике у Финского залива располагалось общежитие работников санатория "Репино". С 2017-го года объект не эксплуатируется.

В 2017-м году дачу включили в список объектов выявленных объектов культурного наследия. 

Фото: citywalls.ru

Теги: аукцион, дача ридингера, продажа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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