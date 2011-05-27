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Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение после пожара на юге Петербурга
Сегодня, 18:53
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Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение после пожара на юге Петербурга

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Специалисты устранили неполадки к 18 часам.

Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение на проспекте Космонавтов в Московском районе после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. Об этом вечером 2 июля сообщили в пресс-службе организации.

С 17.51 все потребители получают электроэнергию,

 – говорится в сообщении.

Напомним, днем 2-го июля загорелась подстанция на проспекте Космонавтов, 80/1. Площадь возгорания составила 24 кв. метра. Пожар ликвидировали за 40 минут. В результате происшествия у жителей проспекта Космонавтов и Витебского проспекта пропал свет. 

Ранее мы писали, что в здании "Ленэнерго" на Марсовом поле откроется гостинично-досуговый комплекс. 

Фото: pixabay.com

Теги: пожар, россети ленэнерго, электроснабжение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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