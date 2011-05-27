Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение после пожара на юге Петербурга

Специалисты устранили неполадки к 18 часам.

Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение на проспекте Космонавтов в Московском районе после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. Об этом вечером 2 июля сообщили в пресс-службе организации.

С 17.51 все потребители получают электроэнергию, – говорится в сообщении.

Напомним, днем 2-го июля загорелась подстанция на проспекте Космонавтов, 80/1. Площадь возгорания составила 24 кв. метра. Пожар ликвидировали за 40 минут. В результате происшествия у жителей проспекта Космонавтов и Витебского проспекта пропал свет.

Ранее мы писали, что в здании "Ленэнерго" на Марсовом поле откроется гостинично-досуговый комплекс.

Фото: pixabay.com