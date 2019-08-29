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В Петербурге на Товарищеском проспекте ликвидирован пожар
Сегодня, 12:29
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге на Товарищеском проспекте ликвидирован пожар

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О пострадавших не сообщается.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что в Петербурге в Невском районе ликвидирован пожар. Об этом сообщает пресс-служба городского МЧС.

Инцидент произошел на Товарищеском проспекте. По данным специалистов, загорелась обстановка на кухне в трехкомнатной квартире. Площадь поражения составила шесть квадратных метров.

На место происшествия оперативно прибыли 19 спасателей на четырех спецмашинах. 

О пострадавших не сообщается. Пожарные проверяют соседние квартиры на наличие задымления.

Ранее мы сообщали о том, что в Шушарах 28-летний петербуржец во время ссоры убил камнем своего оппонент.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: пожар спб, товарищеский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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