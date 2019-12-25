В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что в Шушарах 28-летний петербуржец во время ссоры убил камнем своего оппонента. Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Как оказалось, труп 40-летнего мужчины обнаружили возле одного из жилых домов по улице Муромской в Шушарах. В итоге по подозрению в убийстве задержали 28-летнего петербуржца. Предполагается, что он во время ссоры ударил камнем по голове своего оппонента.
Возбуждено уголовное дело.
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Фото:pixabay
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