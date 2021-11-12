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Петербуржец задержан по подозрению в убийстве мужчины в квартире на Товарищеском

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Злоумышленнику уже предъявили обвинение.

Следователи Невского района расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Задержан подозреваемый, рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

По версии следствия, 22 апреля нетрезвый злоумышленник в квартире дома по Товарищескому проспекту нанес семь ударов ножом в область груди и руки мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался, а фигурант скрылся. Подозреваемого поймали 5 мая. 

Мужчине уже предъявили обвинение, следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщили о том, что в Киришах нашли обвиняемого в убийстве ребенка в 2008 году. Расследовали дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: товарищеский проспект, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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