В Киришах нашли обвиняемого в убийстве несовершеннолетнего в 2008 году

Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый дал признательные показания.

В Киришах мужчине предъявили обвинение в совершении убийства несовершеннолетнего, которое было совершено 17 лет назад. О расследовании уголовного дела по п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека) рассказали в СК по Ленинградской области.

В Киришах в 2008 году было обнаружено тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти. Тогда предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с тем, что обвиняемый так и не был установлен.

Недавно следователям удалось восстановить полную картину произошедшего и установить конкретное лицо, причастное к данному преступлению. Им оказался местный житель 1983 года рождения. Следователем мужчине предъявлено обвинение. Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый дал признательные показания, сообщив, при каких обстоятельствах он совершил убийство.

Следствием установлено, что в феврале 2008 года обвиняемый на почве личных неприязненных отношений к несовершеннолетнему вывез его на автомобиле в лесной массив, в 150 метрах от автодороги "Кириши-Велья", где нанес ему множественные удары в область расположения жизненно важных органов, причинив телесные повреждения, от которых наступила смерть потерпевшего на месте происшествия.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Подмосковье перед судом предстанет женщина, обвиняемая в организации убийства супруга.

Видео: Telegram/ Следком Ленобласти