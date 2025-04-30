В Подмосковье перед судом предстанет женщина, обвиняемая в организации убийства супруга

В отношении второго фигуранта преступления уголовное дело выделено в отдельное делопроизводство.

На территории Московской области в городе Наро-Фоминске перед судебной инстанцией предстанет женщина, обвиняемая в организации и исполнении убийства. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета России по региону. Ведется уголовное дело по части 2 статьи 35, статьи 228, части 3 статьи 33, пункту "з" части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, пунктам "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет о том, что местная жительница организовала убийство собственного 40-летнего мужа.



Надзорное ведомство установило, что в феврале 2024 года обвиняемая из личной неприязни решила избавиться от супруга. Она вступила в преступный сговор с мужчиной, с которым состояла в романтических отношениях. Вместе сообщники разработали и согласовали криминальный план. Злоумышленники приобрели наркотическое вещество, которое в последствии женщина подсыпала в еду жертве. Однако благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшего удалось спасти. В марте 2024 года обвиняемая приняла повторное решение об убийстве потерпевшего.

Она снова обратилась к своему знакомому и предложила ему за совершение преступления денежное вознаграждение в размере 1,8 млн рублей, на что он согласился. Женщина сообщила адрес местонахождения супруга, а также передала соучастнику орудие – нож. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

В ночь на 4 марта мужчина прибыл в квартиру, расположенную в поселке Селятино, в которой находился потерпевший. Он нанес жертве не менее двух ударов обухом топора в область головы, а также один удар ножом в область шеи. От полученных повреждений смерть потерпевшего наступила на месте преступления. Далее исполнитель заказа взял спрятанные для него денежные средства и сбежал. Уголовное дело с утвержденным государственным прокурором обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения материалов по существу.

В Петербурге 63-летнего отца-одиночку заподозрили в сексуальном насилии над 13-летней дочкой.

Фото и видео: ГСУ СК по Московской области