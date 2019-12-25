В Петербурге 63-летнего отца-одиночку заподозрили в сексуальном насилии над 13-летней дочкой

Мужчину для допроса вызвали в отдел полиции.

В Петербурге отца-одиночку заподозрили в сексуальном насилии над дочерью-подростком. Об этом сообщили в "Оперативном прикрытии".

Администрация одной из школ Выборгского района Петербурга 29 апреля обратилась в полицию. Учителям стало известно, что в новогоднюю ночь 2025 года 63-летний мужчина в своей квартире якобы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 13-летней дочери.

Мужчину для допроса вызвали в отдел. Материал передан в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Семья неполная, на учёте не состоит.

Ранее пенсионер дал признательные показания по факту сексуального насилия над падчерицей. Тело девушки в сентябре 2024 года нашли на территории детской площадки по улице Евдокима Огнева.

Фото: Piter.tv