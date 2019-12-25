На улице Кржижановского потушили гараж

Спасатели боролись с огнем 40 минут.

Сегодня утром, 19 декабря, в Невском районе произошел пожар. На улице Кржижановского, 12, загорелся гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Очевидцы рассказали диспетчеру о пожаре в 09:54. Выяснилось, что в гараже размером 2х3 метра происходило горение обстановки на площади один квадратный метр.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 10:35 пожар потушили.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности случившегося уточняются.

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Фото: Piter.tv