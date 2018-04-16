На КАД сгорела Lada

С огнем боролись десять спасателей.

В Красногвардейском районе сегодня, 19 декабря, произошел пожар. На 41-м километре КАД вспыхнула Lada. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:33. В это время в машине происходило горение по всей площади.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 10:01 пожар был ликвидирован.



Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv