В МЧС России рассказали, как выбрать пиротехнику

Пиротехнику можно покупать только у надежных и проверенных поставщиков.

В МЧС России рассказали, как выбирать пиротехнику. Жителей предупредили, что эти изделия представляют собой источник повышенной опасности и заслуживают особого внимания.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, рекомендуется приобретать пиротехнику только у надежных и проверенных поставщиков, чтобы гарантировать ее высокое качество и соответствие стандартам безопасности. У нее должна быть лицензия. Перед покупкой пиротехники необходимо проверить срок годности изделия. Кроме того, важно оценить качество упаковки. Она не должна быть помята или порвана.

Нельзя носить огнеопасные изделия в карманах. Для безопасного использования пиротехники необходимо внимательно прочитать инструкцию по ее применению перед запуском.

До начала празднования следует распаковать пиротехнические изделия на специально отведенной для этого площадке, которая должна быть удалена от зданий, горючих материалов и людей.

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