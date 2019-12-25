Женщина поскользнулась и сломала обе лодыжки на Пулковской улице

Пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение в удовлетворительном состоянии.

Ещё одна петербурженка пострадала от падения на льду. Как стало известно Piter.TV, происшествие случилось в понедельник, 18 декабря, на Пулковской улице.

Установлено, что 29-летняя пострадавшая поскользнулась из-за гололёда. При падении она получила закрытый перелом обоих лодыжек, а также большеберцовой кости со смещением.

Женщина госпитализирована в травматологическое отделение в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что сосульки и ледяные глыбы обрушились на машины в Петербурге.

Фото: Piter.TV