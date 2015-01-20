Сосульки и ледяные глыбы обрушились на машины в Петербурге

Петербуржцы продолжают страдать от падающих с крыш снега, наледи и сосулек. За последние сутки опасность настигла не только людей, но и несколько автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Большинство случаев происходит в центре города: так, у одного из домов по 7-ой Советской улице на крышу автомобиля Mazda обрушилась обледеневшая глыба. В результате автомобиль получил повреждения: крыша полностью продавлена, заднее стекло разбито на мелкие осколки, а лобовое стекло пробито ледышкой.
К счастью, никто при этом не пострадал.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти спасли мужчину, оказавшегося на льдине.
Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Михаил Мон)
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