Сосульки и ледяные глыбы обрушились на машины в Петербурге

Большинство случаев происходит в центре города.

Петербуржцы продолжают страдать от падающих с крыш снега, наледи и сосулек. За последние сутки опасность настигла не только людей, но и несколько автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Большинство случаев происходит в центре города: так, у одного из домов по 7-ой Советской улице на крышу автомобиля Mazda обрушилась обледеневшая глыба. В результате автомобиль получил повреждения: крыша полностью продавлена, заднее стекло разбито на мелкие осколки, а лобовое стекло пробито ледышкой.

К счастью, никто при этом не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти спасли мужчину, оказавшегося на льдине.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Михаил Мон)