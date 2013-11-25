  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти спасли мужчину, оказавшегося на льдине
Сегодня, 14:12
109
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти спасли мужчину, оказавшегося на льдине

0 0

В поселке Креницы местный житель уплыл далеко от берега на льдине. Его вернули на сушу.

В Волховском районе Ленинградской области спасли мужчину, оказавшегося на льдине. Инцидент произошел в понедельник, 18 декабря. Об этом сообщили в tg-канале аварийно-спасательной службы региона.

В поселке Креницы на оторвавшейся льдине в путешествие по Ладожскому озеру отправился местный житель. Плавать  мужчина не планировал. Его снегоход затонул, поэтому  возможности самостоятельно добраться до берега у жителя Ленобласти не было. 

Дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога отправилась спасать мужчину.  Его вернули на сушу. От медицинской помощи пострадавший отказался.

Ранее на Piter.tv: глыба льда убила петербуржца на проспекте Мечникова.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: креницы, ладожское озеро, ленобласть, уплыл на льдине
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии