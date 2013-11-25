В Ленобласти спасли мужчину, оказавшегося на льдине

В поселке Креницы местный житель уплыл далеко от берега на льдине. Его вернули на сушу.

В Волховском районе Ленинградской области спасли мужчину, оказавшегося на льдине. Инцидент произошел в понедельник, 18 декабря. Об этом сообщили в tg-канале аварийно-спасательной службы региона.

В поселке Креницы на оторвавшейся льдине в путешествие по Ладожскому озеру отправился местный житель. Плавать мужчина не планировал. Его снегоход затонул, поэтому возможности самостоятельно добраться до берега у жителя Ленобласти не было.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога отправилась спасать мужчину. Его вернули на сушу. От медицинской помощи пострадавший отказался.

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Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО