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В доме на Парашютной улице загорелась кухня
Сегодня, 10:45
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В доме на Парашютной улице загорелась кухня

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Из дома были эвакуированы 19 человек, сообщили в МЧС.

Во вторник, 14 апреля, в десятом часу утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме №58 на Парашютной улице. В жилом 20-этажном доме загорелась кухня в одной из квартир на двенадцатом этаже. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Прибывшие пожарные эвакуировали из здания 19 человек, в том числе женщину и ребенка, которые находились в квартире, где произошло возгорание.

Позже их отправили на осмотр ко врачам скорой помощи, прибывшей на место происшествия. Причины пожара в квартире уточняются.

В 10:29 часов утра пожар был локализован. 

Ранее мы писали, что в пожаре на проспекте Тореза пострадала женщина.

Фото: pixabay

Теги: петербург, пожар, пожар в кухне, пожар спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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