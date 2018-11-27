В пожаре на проспекте Тореза пострадала женщина

20 человек эвакуировали.

В субботу, 11 апреля, в 14:08 на проспекте Тореза, 112к1, в жилом девятиэтажном доме в одной из квартир на восьмом этаже загорелась обстановка на площади 3 м.кв. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Прибывшие на место пожарные смогли ликвидировать пожар в 14:44. Отравившаяся угарным газом женщина доставлена в больницу Джанелидзе. О ее состоянии пока ничего неизвестно. Также неизвестны причины пожара в квартире. Сообщается, что с 8 и 9 этажа были эвакуированы 20 человек.

Ранее мы писали, что сотрудники МЧС вытащили женщину из Невы.

Фото: pixabay