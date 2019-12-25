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Сотрудники МЧС вытащили женщину из Невы
Сегодня, 14:36
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smirenny

Сотрудники МЧС вытащили женщину из Невы

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Кто-то сообщил в экстренную службу, что по течению плывет женщина.

Утром 11 апреля сотрудники МЧС спасли женщину, которая плыла по Неве, сообщили 78.ru. 

В половину восьмого утра в экстренную службу поступил звонок. Неизвестный сообщил, что на пересечении Октябрьской набережной и улицы Крыленко в 10 метрах от берега по течению Невы плывет женщина. Женщину лет 40 обнаружили около дома №62. Ее вытащили и обогрели пледами. Обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина выстрелил в голову неприятелю во время ссоры.

Фото: pixabay

Теги: женщина плыла по неве, мчс, нева, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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