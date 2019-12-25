Сотрудники МЧС вытащили женщину из Невы

Кто-то сообщил в экстренную службу, что по течению плывет женщина.

Утром 11 апреля сотрудники МЧС спасли женщину, которая плыла по Неве, сообщили 78.ru.

В половину восьмого утра в экстренную службу поступил звонок. Неизвестный сообщил, что на пересечении Октябрьской набережной и улицы Крыленко в 10 метрах от берега по течению Невы плывет женщина. Женщину лет 40 обнаружили около дома №62. Ее вытащили и обогрели пледами. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина выстрелил в голову неприятелю во время ссоры.

Фото: pixabay