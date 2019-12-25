В Ленобласти мужчина выстрелил в голову неприятелю во время ссоры

Конфликт начался после совместного распития спиртных напитков.

10 апреля в полицию поступил звонок с сообщением. Мужчина рассказал, что в одной из квартир дома №17 по ул. Ленинградской в посёлке Ларионово у соседей произошла драка.

Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что во время ссоры, после совместного распития спиртных напитков, между двумя мужчинами завязалась драка.

После чего один из них отправился в свою квартиру и вынес из неё охотничье ружье. Мужчина вернулся к обидчику и выстрелил ему в голову. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Pixabay