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В Ленобласти мужчина выстрелил в голову неприятелю во время ссоры
Сегодня, 13:50
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ruzannar

В Ленобласти мужчина выстрелил в голову неприятелю во время ссоры

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Конфликт начался после совместного распития спиртных напитков.

10 апреля в полицию поступил звонок с сообщением. Мужчина рассказал, что в одной из квартир дома №17 по ул. Ленинградской в посёлке Ларионово у соседей произошла драка.

Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что во время ссоры, после совместного распития спиртных напитков, между двумя мужчинами завязалась драка.

После чего один из них отправился в свою квартиру и вынес из неё охотничье ружье. Мужчина вернулся к обидчику и выстрелил ему в голову. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что конфликт у "Дикси" на Бухарестской закончился стрельбой.

Фото: Pixabay

Теги: криминал, ружьеохотничье, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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Павленко Максим
Сегодня 14:13

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