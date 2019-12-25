В Ленобласти мужчина выстрелил в голову неприятелю во время ссоры

10 апреля в полицию поступил звонок с сообщением. Мужчина рассказал, что в одной из квартир дома №17 по ул. Ленинградской в посёлке Ларионово у соседей произошла драка.
Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что во время ссоры, после совместного распития спиртных напитков, между двумя мужчинами завязалась драка.
После чего один из них отправился в свою квартиру и вынес из неё охотничье ружье. Мужчина вернулся к обидчику и выстрелил ему в голову. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что конфликт у "Дикси" на Бухарестской закончился стрельбой.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )
Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru