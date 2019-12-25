Конфликт у "Дикси" на Бухарестской закончился стрельбой

Потерпевший доставлен в больницу.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 10 апреля в полицию поступил звонок.

Мужчина сообщил, что у дома №122 по ул. Бухарестской у магазина "Дикси" он увидел человека в крови с ножевым или огнестрельным ранением и решил отвезти его в больницу им. Джанелидзе.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что в результате конфликта в потерпевшего несколько раз выстрелил неизвестный мужчина из травматического оружия и скрылся.

Полиция разыскивает преступника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Купчино полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя.

Фото: Pixabay