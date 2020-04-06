В Купчино полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя

Мужчина проехал перекресток на красный свет и попытался скрыться.

В ночь на 6 апреля во Фрунзенском районе сотрудники ГИБДД во время погони со стрельбой задержали пьяного водителя ВАЗ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В сети появились фото и видео с места происшествия.

Стражи порядка попытались остановить автомобиль на пересечении улиц Гагарина и Типанова. Мужчина, управляя ВАЗ, проехал перекресток на красный свет и, увеличив скорость, попытался скрыться. Завязалась погоня, в ходе которой один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько раз выстрелил по колесам машины. В результате на проспекте Славы нарушитель врезался в два других автомобиля, в том числе и в полицейскую машину. В ДТП никто не пострадал.

За рулем оказался 25-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Также в салоне авто находились двое 18-летних пассажиров. Все трое были доставлены в полицию. В отношении водителя возбудили сразу семь административных протоколов.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дарья Тихомирова

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб