На Энгельса рецидивист влетел в ограждение, пытаясь угнать "Газель"

Мужчина попался на глаза правоохранителей, когда мчался на полной скорости по односторонней улице.

В четверг, 2 апреля, в Выборгском районе Петербурга задержали неудачливого угонщика "Газели". В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

Инцидент произошел на пересечении Суздальского проспекта и улицы Композиторов. Правоохранители заметили "Газель", которая мчалась на полной скорости по односторонней улице. На требования остановить машину водитель никак не отреагировал: он продолжал увеличивать скорость, пока не влетел в ограждение. Тогда-то его и задержали правоохранители.

За рулем "Газели" оказался ранее судимый 28-летний мужчина. Документов у него при себе не было.

Утром 3 апреля в полицию обратился хозяин машины. Он сообщил, что "Газель", попавшая в ДТП, была угнана.

Ранее мы писали, что на проспекте Энгельса из-за удара легковушку вынесло на трамвайные пути.

Видео: Piter.TV