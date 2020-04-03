На Энгельса рецидивист влетел в ограждение, пытаясь угнать "Газель"

В четверг, 2 апреля, в Выборгском районе Петербурга задержали неудачливого угонщика "Газели". В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.
Инцидент произошел на пересечении Суздальского проспекта и улицы Композиторов. Правоохранители заметили "Газель", которая мчалась на полной скорости по односторонней улице. На требования остановить машину водитель никак не отреагировал: он продолжал увеличивать скорость, пока не влетел в ограждение. Тогда-то его и задержали правоохранители.
За рулем "Газели" оказался ранее судимый 28-летний мужчина. Документов у него при себе не было.
Утром 3 апреля в полицию обратился хозяин машины. Он сообщил, что "Газель", попавшая в ДТП, была угнана.
Ранее мы писали, что на проспекте Энгельса из-за удара легковушку вынесло на трамвайные пути.
Видео: Piter.TV
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