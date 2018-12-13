На Фурштатской замечен неадекватный водитель на каршеринговом авто с московскими номерами

Очевидец опубликовал в соцсетях видео со странным водителем.

Сегодня утром, 19 мая, на улицах Санкт-Петербурга замечен неадекватный водитель на каршеринговом автомобиле с московскими номерами.

Очевидец в одной из групп Санкт - Петербурга в ВК сообщил, что утром на Фурштатской замечен "упоротый" водитель. Также говорится, что автомобиль принадлежит каршерингу, на машине московские номера. Водитель странно извивается, кашляет, мотает головой. После расспросов автора видео, молодой человек за рулем поправил водительское сиденье, завел машину и уехал.

В комментариях люди возмущаются автором видео, что тот не забрал ключи от машины и не вызвал полицию.

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Видео: ВК, Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург