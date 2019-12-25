Петербуржец отсудил у лютеранской церкви более 200 тысяч рублей за упавшую на машину наледь

Представитель Евангелическо-лютеранской общины Святой Екатерины возражала против удовлетворения иска.

Василеостровский районный суд Петербурга иск к местной религиозной организации Евангелическо-лютеранская община Святой Екатерины о возмещении ущерба. Подробности рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Петербуржец просил взыскать с религиозной организации в счёт возмещения ущерба 201,5 тысячи рублей и компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей. дело в том, что в январе 2022 года во дворе на его Mitsubishi Lancer с крыши здания упала наледь. Было разбито лобовое стекло, повреждены крыша и капот.

Представитель Евангелическо-лютеранской общины Святой Екатерины возражала против удовлетворения иска. Суд установил, что автомобиль действительно получил повреждения из-за падения наледи с крыши здания, находящегося в обслуживании религиозной организации.

Суд взыскал с ответчика в пользу мужчины в счёт возмещения ущерба 201,5 тыс. рублей, а также судебные расходы.

Фото: Piter.tv