Глыба льда упала на коляску с двухлетним ребёнком на Новочеркасском проспекте

У девочки диагностирована травма головы, о состоянии её матери ничего не известно.

Во вторник, 19 декабря, у дома №37 по Новочеркасскому проспекту произошло очередное страшное происшествие, связанное с падением льда с крыш: на женщину с двухлетней дочерью в коляске упала глыба. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.

Установлено, что ледяная глыба обрушилась прямо на коляску, у которой отлетели колёса. Малышка и её мать выжили, их доставили в больницу. У девочки диагностирована травма головы, о состоянии её матери ничего не известно.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что женщина поскользнулась и сломала обе лодыжки на Пулковской улице.

Фото: Piter.TV