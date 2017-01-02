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На проспекте Стачек произошло сразу два разных ДТП
Сегодня, 20:04
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MShaffter

На проспекте Стачек произошло сразу два разных ДТП

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В сети опубликованы кадры с места ДТП напротив Кировской площади Санкт-Петербурга.

На проспекте Стачек практически одновременно произошли два разных автомобильных ДТП.

В паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб в социальной сети ВКонтакте сообщают, что в пятницу вечером, 27 декабря, на проспекте Стачек напротив Кировской площади произошло два ДТП.

На опубликованных кадрах с места аварий видно, какие машины столкнулись и какие повреждения получили.

О пострадавших и другие подробности не уточняются. 

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Фото:  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

 

Теги: дтп санкт петербург, новости спб, происшествия санкт петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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