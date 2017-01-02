На проспекте Стачек произошло сразу два разных ДТП

На проспекте Стачек практически одновременно произошли два разных автомобильных ДТП.
В паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб в социальной сети ВКонтакте сообщают, что в пятницу вечером, 27 декабря, на проспекте Стачек напротив Кировской площади произошло два ДТП.
На опубликованных кадрах с места аварий видно, какие машины столкнулись и какие повреждения получили.
О пострадавших и другие подробности не уточняются.
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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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