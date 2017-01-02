В Автово неизвестные в масках напали на предпринимателей и отобрали 15 миллионов

В Кировском районе на коммерсантов с кулаками напали неизвестные, отобрали деньги и скрылись.

Сегодня днем, 27 декабря, в Кировском районе Петербурга ограбили двух предпринимателей.

Издание "Фонтанка" сообщает, что в пятницу двое коммерсантов вышли из бизнес-центра "Цитадель" на Краснопутиловской улице, где заключили многомиллионную сделку. При себе у них было 15 миллионов. У входа их поджидали неизвестные в масках, которые набросились на мужчин с кулаками.

Сбив с ног предпринимателей, грабители скрылись с места нападения вместе с деньгами.

Сегодня ранее: В Петербурге в подвале дома нашли труп, пролежавший там почти месяц

Фото: pixabay.com